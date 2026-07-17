Asahi Eito hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Asahi Eito hat am 15.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5,32 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Asahi Eito ein Ergebnis je Aktie von -16,630 JPY vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,38 Prozent auf 1,03 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,14 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at