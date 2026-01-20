Asahi Eito informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Asahi Eito hat am 19.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Asahi Eito hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 20,51 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -27,290 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1,12 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,00 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 57,390 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Asahi Eito ein Ergebnis je Aktie von -74,550 JPY vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Asahi Eito 4,34 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at