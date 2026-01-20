20.01.2026 06:31:28

Asahi Eito informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Asahi Eito hat am 19.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Asahi Eito hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 20,51 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -27,290 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1,12 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,00 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 57,390 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Asahi Eito ein Ergebnis je Aktie von -74,550 JPY vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Asahi Eito 4,34 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen