Asahi Eito veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Asahi Eito hat am 10.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 7,46 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -7,920 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Asahi Eito in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,06 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at