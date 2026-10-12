Asahi Eito: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Asahi Eito hat sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,11 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -12,330 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,00 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at