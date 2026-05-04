Asahi gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Asahi präsentierte am 01.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 60,08 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 38,29 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 185,34 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 133,24 Milliarden JPY umgesetzt.

Asahi hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 315,49 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 187,13 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 569,99 Milliarden JPY – ein Plus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Asahi 514,14 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at