Asahi Glass informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Asahi Glass hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 139,95 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 58,35 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 533,38 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 546,69 Milliarden JPY ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 326,20 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asahi Glass -443,710 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 2 058,83 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Asahi Glass 2 067,60 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

