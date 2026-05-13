Asahi Glass präsentierte Quartalsergebnisse

Asahi Glass hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 107,73 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 31,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,68 Prozent auf 537,97 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 499,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at