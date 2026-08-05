Asahi Glass: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Asahi Glass hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 59,72 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 34,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Asahi Glass im vergangenen Quartal 562,64 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Asahi Glass 495,89 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at