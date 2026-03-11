Asahi Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Asahi Group präsentierte am 10.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 29,33 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 41,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 795,27 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 788,99 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at