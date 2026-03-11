|
11.03.2026 06:31:29
Asahi Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Asahi Group präsentierte am 10.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 29,33 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 41,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 795,27 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 788,99 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.