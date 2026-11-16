Asahi Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Asahi Group veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 5,30 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Asahi Group 5,39 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at