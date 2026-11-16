Asahi Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Asahi Group hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 41,28 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 29,33 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 844,68 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 795,27 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at