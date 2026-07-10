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10.07.2026 06:31:29
Asahi Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Asahi Group stellte am 08.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresviertel hatte Asahi Group 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 4,80 Milliarden USD, gegenüber 5,06 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,15 Prozent präsentiert.
Asahi Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,540 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,840 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,27 Prozent auf 19,40 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 19,35 Milliarden USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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