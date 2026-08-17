17.08.2026 06:31:29

Asahi Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Asahi Group hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 53,14 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asahi Group 14,32 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 816,84 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 29,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 630,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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