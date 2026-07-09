09.07.2026 06:31:29

Asahi Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Asahi Group hat am 08.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,89 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 35,03 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 739,85 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 771,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 81,29 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Asahi Group 126,66 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Asahi Group 2 894,68 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 2 939,42 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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