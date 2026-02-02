Asahi India Glass legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Asahi India Glass hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 3,90 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Asahi India Glass noch ein Gewinn pro Aktie von 4,34 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 12,56 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,24 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at