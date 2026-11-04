Asahi India Glass mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Asahi India Glass ließ sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Asahi India Glass die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 6,56 INR gegenüber 2,22 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Asahi India Glass im vergangenen Quartal 15,86 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Asahi India Glass 11,51 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at