Asahi India Glass präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Asahi India Glass lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,22 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Asahi India Glass 3,93 INR je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Asahi India Glass in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,51 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 11,58 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at