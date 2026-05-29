Asahi India Glass stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Asahi India Glass hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,20 INR, nach 3,80 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,54 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 11,80 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Asahi India Glass hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 13,82 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 15,27 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Asahi India Glass im vergangenen Geschäftsjahr 49,90 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Asahi India Glass 45,74 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at