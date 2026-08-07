Asahi India Glass zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Asahi India Glass hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,85 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,31 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 14,13 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,29 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at