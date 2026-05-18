ASAHI INTECC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ASAHI INTECC äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,84 Prozent auf 236,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 199,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at