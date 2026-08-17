ASAHI INTECC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ASAHI INTECC stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 20,46 JPY. Im letzten Jahr hatte ASAHI INTECC einen Gewinn von 14,66 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,05 Milliarden JPY – ein Plus von 31,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ASAHI INTECC 28,21 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 120,59 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 46,92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 120,03 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 145,42 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at