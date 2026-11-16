ASAHI INTECC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ASAHI INTECC ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ASAHI INTECC die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 47,89 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 34,37 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat ASAHI INTECC mit einem Umsatz von insgesamt 43,73 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 21,27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at