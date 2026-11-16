ASAHI INTECC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ASAHI INTECC hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 274,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 244,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at