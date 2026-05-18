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18.05.2026 06:31:29
ASAHI INTECC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
ASAHI INTECC hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 35,57 JPY. Im Vorjahresviertel waren -12,880 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,35 Prozent auf 37,10 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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