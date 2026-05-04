Asahi Intelligence Service hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Asahi Intelligence Service lud am 01.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 27,05 JPY. Im letzten Jahr hatte Asahi Intelligence Service einen Gewinn von 22,25 JPY je Aktie eingefahren.

Asahi Intelligence Service hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,29 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 82,37 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 76,50 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Asahi Intelligence Service im vergangenen Geschäftsjahr 16,55 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Asahi Intelligence Service 15,82 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at