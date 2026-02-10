Asahi Intelligence Service: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Asahi Intelligence Service lud am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 20,60 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Asahi Intelligence Service noch ein Gewinn pro Aktie von 24,12 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4,14 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at