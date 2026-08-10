Asahi Intelligence Service: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Asahi Intelligence Service hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Asahi Intelligence Service hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 15,56 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12,82 JPY je Aktie gewesen.

Asahi Intelligence Service hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,16 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at