Asahi Intelligence Service: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Asahi Intelligence Service gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 16,07 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 21,90 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Asahi Intelligence Service in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,29 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,18 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at