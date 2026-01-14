Asahi Kagaku Kogyo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Asahi Kagaku Kogyo hat am 13.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,36 JPY, nach -2,000 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,33 Milliarden JPY – ein Plus von 1,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Asahi Kagaku Kogyo 2,30 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at