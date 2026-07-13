Asahi Kagaku Kogyo legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Asahi Kagaku Kogyo hat am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Asahi Kagaku Kogyo hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,96 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,04 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Asahi Kagaku Kogyo im vergangenen Quartal 2,00 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Asahi Kagaku Kogyo 1,87 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at