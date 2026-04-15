Asahi Kagaku Kogyo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Asahi Kagaku Kogyo hat am 13.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Asahi Kagaku Kogyo vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,78 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,78 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,22 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Asahi Kagaku Kogyo einen Umsatz von 2,18 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at