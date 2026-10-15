Asahi Kagaku Kogyo: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Asahi Kagaku Kogyo hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,05 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Asahi Kagaku Kogyo ein Ergebnis je Aktie von 7,25 JPY vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Asahi Kagaku Kogyo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 6,57 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asahi Kagaku Kogyo 15,07 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 8,87 Milliarden JPY gegenüber 8,36 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at