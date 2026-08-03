Asahi Kasei hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Asahi Kasei hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,18 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,11 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at