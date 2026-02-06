|
06.02.2026 06:31:28
Asahi Kasei informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Asahi Kasei hat am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 USD gegenüber 0,360 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,03 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,05 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
