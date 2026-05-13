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13.05.2026 06:31:29
Asahi Kasei präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Asahi Kasei hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 28,15 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 26,83 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 813,24 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 778,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 116,97 JPY, nach 97,94 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Jahresumsatz wurde auf 3 074,51 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3 037,31 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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