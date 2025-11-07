Asahi Kasei stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Asahi Kasei hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 USD, nach 0,250 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,07 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at