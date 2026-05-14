|
14.05.2026 06:31:29
Asahi Kasei stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Asahi Kasei hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 5,18 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,11 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,55 USD. Im letzten Jahr hatte Asahi Kasei einen Gewinn von 1,28 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,40 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 19,92 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich mit Gewinnen -- DAX schließt auf höheren Niveau -- Wall Street schließlich mit Aufschlägen -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich schwächer
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt ging es nach oben. An den US-Börsen ging es am Donnerstag nach oben. In Fernost bewegten Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.