Asahi Kasei stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Asahi Kasei hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 5,18 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,11 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,55 USD. Im letzten Jahr hatte Asahi Kasei einen Gewinn von 1,28 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,40 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 19,92 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at