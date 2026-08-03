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03.08.2026 06:31:29
Asahi Kasei verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Asahi Kasei stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 39,73 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 14,52 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 826,16 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 738,32 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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