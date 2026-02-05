Asahi Kasei vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Asahi Kasei hat am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 40,03 JPY. Im Vorjahresviertel waren 27,65 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Asahi Kasei im vergangenen Quartal 774,90 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Asahi Kasei 768,92 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at