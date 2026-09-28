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28.09.2026 06:31:29
ASAHI legte Quartalsergebnis vor
ASAHI hat am 25.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,30 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,87 Prozent zurück. Hier wurden 18,44 Milliarden JPY gegenüber 18,80 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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