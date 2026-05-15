ASAHI Net: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ASAHI Net hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 8,94 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ASAHI Net noch ein Gewinn pro Aktie von 13,72 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3,40 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 49,65 JPY. Im Vorjahr hatte ASAHI Net 64,99 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 13,52 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte ASAHI Net 13,08 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at