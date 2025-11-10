ASAHI Net informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ASAHI Net hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 13,96 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16,10 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,37 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at