ASAHI Net: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ASAHI Net hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,64 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ASAHI Net 13,96 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ASAHI Net in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,38 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,37 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at