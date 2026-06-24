ASAHI öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ASAHI hat sich am 22.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 82,18 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 89,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,79 Milliarden JPY – ein Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ASAHI 27,10 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at