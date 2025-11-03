Asahi Organic Chemicals Industry informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Asahi Organic Chemicals Industry hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 87,91 JPY gegenüber 105,34 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Asahi Organic Chemicals Industry in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 19,83 Milliarden JPY im Vergleich zu 21,50 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

