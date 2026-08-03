Asahi Organic Chemicals Industry präsentierte Quartalsergebnisse

Asahi Organic Chemicals Industry präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 86,04 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 72,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 21,11 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,01 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at