02.02.2026 06:31:29
Asahi Organic Chemicals Industry stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Asahi Organic Chemicals Industry äußerte sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 53,96 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 118,75 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 19,83 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 7,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
