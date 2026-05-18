Asahi Organic Chemicals Industry: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Asahi Organic Chemicals Industry hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 37,22 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 81,84 JPY erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 20,41 Milliarden JPY, gegenüber 21,99 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,19 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 177,05 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 401,28 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Asahi Organic Chemicals Industry im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 5,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 80,08 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 85,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at