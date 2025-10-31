Asahi präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Asahi hat am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Asahi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 94,09 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 44,58 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Asahi in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 31,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 101,12 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 148,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at