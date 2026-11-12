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12.11.2026 06:31:28
ASAHI PRINTING: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
ASAHI PRINTING ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ASAHI PRINTING die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 22,57 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ASAHI PRINTING 14,43 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 11,79 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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